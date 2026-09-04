ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಮಾಂಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷದ ಡೀನ್ ರಾಯ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತನಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯುವಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಮಾಂಟ್ (Vermont) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗನಾದ ಡೀನ್ ರಾಯ್ (Dean Roy) ಇಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ತನಗೇ ಮತ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ (ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ). ಆದರೂ ವರ್ಮಾಂಟ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈತ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಡೀನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮ
ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಮಾಂಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನವು ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. 15 ವರ್ಷದ ಡೀನ್ ರಾಯ್ ಈ ನಿವಾಸದ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡೀನ್ ರಾಯ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ 500 ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲದ ಸಹಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು 'ಫ್ರೀಡಂ ಆಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ' (Freedom and Unity Party) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಮಾಂಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಡೀನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಮಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನ್ (ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪೇಜ್) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ನೀನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಡೀನ್ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಡೀನ್ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ತಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಡೀನ್ ಇನ್ನೂ 15 ವರ್ಷದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಜನರ ಬಳಿ ಮತ ಕೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಡೀನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವರ್ಮಾಂಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಮೊದಲ ಯುವಕ ಡೀನ್ ರಾಯ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2018 ರಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಇಥಾನ್ ಸೋನೆಬೋರ್ನ್ (Ethan Sonneborn) ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಈಗ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಯುವಕರ ಧ್ವನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.