ಮೆಟ್ರೋ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ? ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?
ದೆಹಲಿ-NCR ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ, ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 60 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ (Delhi-NCR) ಭಾಗದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 60 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (DMRC) ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಣ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ.
DMRCಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
DMRCಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ 7,661 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23ರಲ್ಲಿ DMRC 6,919 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದೆ?
ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:30 ರವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 18 ರಿಂದ 19 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ವೀಕೆಂಡ್) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ದರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ DMRCಯ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಟಿಕೆಟ್ಯೇತರ ಆದಾಯದಿಂದ (ನಾನ್-ಫೇರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ) ಬರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ DMRC ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ (ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ) ಸೇವೆಗಳಿಂದಲೂ DMRCಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೆಟ್ರೋ ದರ
ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2017ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಾಗಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ರಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 21 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ದೂರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆದಾಯ ಯಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?
ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (DMRC) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಬರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯವು ಮೊದಲು DMRCಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು. ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ. ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
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