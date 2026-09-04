ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹6,000 ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ‘ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ’ (PM-Kisan) ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೂ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳು ಅನೇಕರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಮಹಿಳಾ ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ.
ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳಿರಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ (ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ), ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಹ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಬಿಟಿ (DBT) ಮೂಲಕ ತಲಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ?
- ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ
- ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (Income Tax) ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
- ಯಾವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು (Constitutional Post) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ
- ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ
ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪುರುಷ ರೈತರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಸ್ವಂತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.