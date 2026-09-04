ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ರಾಜಕೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಬಂದರು, ಇಂಧನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್', ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ಅಂದಾಜು ₹5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ಬಂದರು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ (Data Center) ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ: ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ವರೆಗಿನ 16.75 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ (₹22,267 ಕೋಟಿ) ಬಿಡ್ಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಿಡ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಡುಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇರಳ: ವಿಝಿಂಜಂ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ವಿಝಿಂಜಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂದರು: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಳಸಮುದ್ರದ ಬೃಹತ್ ವಿಝಿಂಜಂ ಬಂದರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್', 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹16,000 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹30,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ, ಕೊಚ್ಚಿಯ ಕಲಮಸ್ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹600 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು
ತಮಿಳುನಾಡು: ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ₹42,700 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ಡ್-ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು (₹24,500 ಕೋಟಿ), ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ (₹13,200 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ₹2,511 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್, ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ₹12,400 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ 4 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಕೃಷ್ಣಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ₹20,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ AI Hub ಯೋಜನೆಗೆ 'ಅದಾನಿಕೋನೆಕ್ಸ್' ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಬಿಹಾರ & ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ (ಭಾಗಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ₹27,000 ಕೋಟಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ), ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ₹50,000 ರಿಂದ ₹60,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ₹16,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 1,600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗೊಡ್ಡಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೈತ್ರಿ
ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದಾನಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.