21 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಕಿಯಾ ಕುನಾಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 140 ಕೆಜಿ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕವಾದ 45.70 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲದಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಕೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ತಾರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 21 ವರ್ಷದ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಕಿಯಾ ಕುನಾಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಫ್ (IPF) ವಿಶ್ವ ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು 140 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು 'ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್' ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಈ ತೂಕವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕವಾದ 45.70 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಅವರು ಭಾರ ಎತ್ತುವ (ಲಿಫ್ಟ್) ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜತೆಗೆ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ಕಿಯಾ ಕುನಾಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ?
ಕಿಯಾ ಕುನಾಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಜೂనిಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ 47 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ 21 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ 45.70 ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಎತ್ತಿದ 'ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್' (deadlift) ಭಾರವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು 90 ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್, 50 ಕೆಜಿ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು 140 ಕೆಜಿ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 280 ಕೆಜಿ ಭಾರದೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದರು.
47 ಕೆಜಿ ಜೂనిಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರಾದರೂ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿತು. 140 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅವರು, 165 ಕೆಜಿ ಎತ್ತಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇನೆಸ್ ಹರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅವರ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಲಾತ್ನೈಡ್ ಓ'ಡ್ವೈಯರ್ ಕೂಡ 140 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತಿದರು, ಆದರೆ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 82.5 ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್, 47.5 ಕೆಜಿ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು 127.5 ಕೆಜಿ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 257.5 ಕೆಜಿ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. 2026ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 95 ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್, 52.5 ಕೆಜಿ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು 140 ಕೆಜಿ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 287.5 ಕೆಜಿ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ 140 ಕೆಜಿ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಿಯಾ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಥವಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆನಂದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವವರು ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ವೈರಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೇವಲ 45.70 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 140 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವು ಭಾರತೀಯ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ 'ವೈರಲ್' ಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯರೇ ಆದ ಮಧುರಾ ಕರ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಝಬುಅವಾಲಾ ಅವರ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದ ಗಳಿಕೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.