ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೇಸಿನ್ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಹಸಿ ಹಾಲಿನ ಸೇವನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು, ಕಡಿಮೆ ಕೇಸಿನ್ (casein), ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಟೀನ್ (whey protein) ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮಧುಮೇಹವನ್ನು (ಶುಗರ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿಪಿ) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆಂಟಿ-ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ..
ಹಸಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದೇ?
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಹಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು (parasites), ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು (fungal toxins) ಅಥವಾ ಇತರ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು, ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿದ (pasteurized) ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ.. ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣದ ನಂತರ ಹಾಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿದರೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಾದ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬಹುದೇ?
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ನೀಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕತ್ತೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ (processing) ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ.
ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು, ಕಡಿಮೆ ಕೇಸಿನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೇ ಪ್ರೊಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಆಕ್ಟಿವ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪವಾಡದ ಔಷಧಿಯಂತೆ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿಗಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು (ಮೊಸರಾಗಬಹುದು). ಆದರೆ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.