ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರು 2026ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಿವರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆಯ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರು 2026ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆಯಾದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ರಾಧೆಯಂತೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತಂದಿದೆ.
ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಈ ಫೋಟೋಗೆ, "ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯಳು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಈ ಹಬ್ಬವು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಜನವರಿ 31, 2026 ರಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ನಾಮಕರಣದ ನಂತರ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ, ಜೂನ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಳು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಪ್ರೀತಿ
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಟನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುಂದರವಾದ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಪನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಜನರು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.