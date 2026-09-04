ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಾ? ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನದಿಂದಾಗೋ 5 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವು..!
ಮೂರು ಹೊತ್ತೂ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಮಾತು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ... ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ಹೊತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವಾದರೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿದರೆ, ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಸಮತೋಲನ
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಕೂಡ ಬೇಕು. ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಳೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಜೀರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬೇಗನೆ ರಕ್ತ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ನುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ (metabolic health) ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗುವುದು
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದು, ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಸರಿನಂತಹ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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