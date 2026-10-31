ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಓಪನ್ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಸ್ಮಾರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಔಷಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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- India Latest News Live: ಔಷಧಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ChatGPT, ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿ; OpenAI ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪೋಷಕರು
India Latest News Live: ಔಷಧಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ChatGPT, ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿ; OpenAI ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪೋಷಕರು
ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್: ಸೋದರರಿಬ್ಬರ ನಡುವಣ ಜಗಳ ಅವರ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 5 ಕೋಟಿ ರು. ಹಣ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪುಣೆ ಮೂಲದ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಯಾರೋ ಇವರ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯೊಂದರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಜಾಗ ಅಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡ್ರಂನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
India Latest News Live 31 October 2026 ಔಷಧಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ChatGPT, ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿ; OpenAI ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪೋಷಕರು
India Latest News Live 31 October 2026 ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಚೀನಾ ಮಹಿಳೆ ಯತ್ನ!
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀನೀ ಮಹಿಳೆ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಓರ್ವ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಚಿಪ್ಗಳು ಚೀನಾಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
India Latest News Live 31 October 2026 ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದ ಜನರು; ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
India Latest News Live 31 October 2026 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆ
23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು 1000 ರೂ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.