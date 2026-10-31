08:24 AM (IST) Oct 31

India Latest News Live 31 October 2026 ಔಷಧಿ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ChatGPT, ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿ; OpenAI ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪೋಷಕರು

ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಓಪನ್‌ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಸ್ಮಾರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಔಷಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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08:08 AM (IST) Oct 31

India Latest News Live 31 October 2026 ಎನ್‌ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆನ್‌ಸೆನ್‌ ಹುವಾಂಗ್‌ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗೆ ಚೀನಾ ಮಹಿಳೆ ಯತ್ನ!

ಎನ್‌ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆನ್‌ಸೆನ್‌ ಹುವಾಂಗ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀನೀ ಮಹಿಳೆ ಆಲಿಸ್‌ ಹುವಾಂಗ್‌ ಓರ್ವ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಚಿಪ್‌ಗಳು ಚೀನಾಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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07:43 AM (IST) Oct 31

India Latest News Live 31 October 2026 ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದ ಜನರು; ರಿಲೀಸ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 4000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್‌ನ ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬ್ರೂಚ್ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
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07:12 AM (IST) Oct 31

India Latest News Live 31 October 2026 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆ

23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು 1000 ರೂ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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