- Home
- News
- India News
- ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕೇವಲ 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ.. ಆದರೂ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಏಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕೇವಲ 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ.. ಆದರೂ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಏಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಲು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?
ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ?
ಭಾರತದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 24 ರಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಲು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಅಂಶಗಳು. ಭಾರತದ ಜೊತೆ ನೇರ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ, ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುವಿಕೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಇವು ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳೇ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಭೀತಿಯೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮಸೇತು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ರಾಮಸೇತುವಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜತೆಗೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತ, ಸುನಾಮಿ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೌದು
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳು, ಕಡಲ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಜಲಚರಗಳಿವೆ. ಭಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಮಟ್ಟಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ