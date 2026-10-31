ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ 'ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ' ಎಂಬ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ 1,11,000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ, ದುಬಾರಿ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಸಂಭ್ರಮ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಜು ಕಟ್ಲಿ, ಬೇಸನ್ ಲಾಡು, ರಸಮಲೈ ತರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಸಿಹಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಇದೆ. ಏನಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್?
ಈ ಸಿಹಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ. ಇದು ಸಿಗೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 1,11,000. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡಿಗೇ ಸುಮಾರು ರೂ. 3,000. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಹುದು!
ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಯಾಕೆ?
- ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ, ಮೈದಾ ಇರಲ್ಲ
- ಬದಲಾಗಿ,24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಜವಾದ ಖಾದ್ಯ ಚಿನ್ನ
- ದುಬಾರಿ ಕೇಸರಿ
- ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳಂತಹ ದುಬಾರಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ
- ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡೋಕೇ ಚಿನ್ನದ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ
ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಬಳಕೆ
ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ. ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿಸಲು ಖಾದ್ಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ದುಬಾರಿ ಒಣ ಹಣ್ಣು. ಈ ದುಬಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು.. ಚಿನ್ನದ ಮೆರುಗು ಜೊತೆಗೆ, ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಸತ್ಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್..
ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಅದರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಇತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಉಡುಗೊರೆ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ.. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಿಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಡುಗೊರೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಪುರದ ಆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರಾಯಲ್ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಿವೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಯಾವುವು?
ಸ್ವರ್ಣ ಭಸ್ಮ ಭಾರತ್ - ರೂ. 85,000 / ಕೆಜಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಭಸ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ - ರೂ. 58,000 / ಕೆಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾಳೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಗೋಡಂಬಿ, ಅಂಜೂರಕೇಸರಿ, ಪೈನ್ ಬೀಜದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 500 ರೂ.ಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಸಿಹಿ ತರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡಿಗೇ 2-3 ಸಾವಿರ. ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೋಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ತರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ..
ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ₹1.11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.