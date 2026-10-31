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- ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟ ಸಿಂಬು ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ? ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು!
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟ ಸಿಂಬು ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ? ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು!
'ಅರಸನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಿರುವ ನಟ ಸಿಂಬು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಂಬು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ನಟ ಸಿಲಂಬರಸನ್, ಇಂದು ಟಾಪ್ ಹೀರೊಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಂದೆ ಟಿ.ರಾಜೇಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಿಂಬು, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಬು ನಟಿಸಿದ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಬು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಅವರ 'ಅರಸನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
'ಡ್ಯೂಡ್' ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಸಿಂಬು!
'ಅರಸನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, 'ಡ್ಯೂಡ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೀರ್ತೀಶ್ವರನ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಬು ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಬುಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಯನತಾರಾ?
ಕೀರ್ತೀಶ್ವರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬುಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿಟ್ ರೀಲ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು-ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಇದು ನಮ್ಮ ಆಳು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.
ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್?
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಜೊತೆ ಸಿಂಬು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಶ್ವತ್ ಸದ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಧರ್ಮನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿಂಬು ಜೊತೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತೀಶ್ವರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಿಂಬು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಅವರ 'ಅರಸನ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಗೆ ಸಿಂಬು ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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