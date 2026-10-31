ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ, ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ - ಹೌಸ್ ನಂ. 47’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ನಟಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು!
‘ಹಿಟ್ 3’ ಮತ್ತು ‘ತೆಲುಸು ಕದಾ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದು ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೇ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಕಥೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಹೊಸ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಭಾಗವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ಬೇಡ ಎನ್ನಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಟನೆ
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಯ ಉತ್ತಮ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎದ್ದು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಆಗಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ!
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪದೇಪದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ಆತುರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬ್ಲಾಸ್ಟ್’ ಸಿನಿಮಾಗೂ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ!
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ‘ಬ್ಲಾಸ್ಟ್’ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ‘ಬ್ಲಾಸ್ಟ್’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದೇ ಜಾನರ್ನ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಥೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ!
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಲಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅನುಭವವಿದ್ದರೂ ಚರ್ಚೆ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಟೆಕ್ಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಅತಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯೂ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಬೇಕು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೋಬ್ರಾ’ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬೇಗನೇ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ!
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮಿಳಿನ ‘ಕೋಬ್ರಾ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೋಬ್ರಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಾಗ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪರಿಣಾಮ ತಮ್ಮ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ!
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಥೆ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತೇ?
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ನಟಿ, ತಮಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂವರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿದೆ. ನಡೆದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.