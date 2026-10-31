ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆ?
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಔಟ್! ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಈಗ? Anirudh Ravichander exited from Shah Rukh Khan upcoming film King!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಯೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಳಿಯಲಿದೆ!
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದರೂ ಶಾರುಖ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಥೀಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡವೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಸಂಗೀತದ ಝಲಕ್ ‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಉಳಿದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ಸಚಿನ್-ಜಿಗರ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರೂಪಿಸಿರುವ ಥೀಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮರುರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಜೋಡಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಕಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಬೀಟ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಚಿನ್-ಜಿಗರ್ ಮುಂದೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಥೀಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ, ಚಿತ್ರದ ಉಳಿದ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.