ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿರುವ ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಈಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?
'ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜುಲೈ 31 ರಂದು, ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪಾಯಲ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೂತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೂತನ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೆಕೆ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ದ ಕೆಲವೇ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅತಿಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿವರೆಗಿನ ಹೆಸರು ಸೇರಿವೆ.
ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಯಾರು?
ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. ಮೂಲತಃ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬರ್ಗಾಂವ್ ನವರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ರಾಮನಾಥ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2010ರಲ್ಲಿ.. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ನೀಡಿತು.
ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಶೇಖ್ ಸರಾಯ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪೀಜಯ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯ ಲೇಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದರು.
ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 1977 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬರ್ಗಾಂವ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ತಂದೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ ರಜ್ದಾನ್ ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಲು ಅಲ್ಲ, ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.