ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ‘ಅಕ್ಕ: ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್’ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಮ್ಮನಾಗಿ ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ನಟನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಒಂದೆಡೆ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಠ. ಮಹಿಳೆಯರೇ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ‘ಅಕ್ಕ’ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ನಟಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ‘ಅಕ್ಕ: ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್’ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
1980ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಥೆ ‘ಪೆರ್ನೂರು’ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಗರದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪೆರ್ನೂರು ನಗರವನ್ನು ಮಲೆಮಾರ್, ಪೆರ್ಪ್ಲಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಕಾಡ ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯೇ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಪೈಪೋಟಿ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟವೇ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತು.
ದುಗ್ಗಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಖಡಕ್ ಎಂಟ್ರಿ!
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ರಾಜಮನೆತನದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಮಹಿಳಾ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಆಡಳಿತ, ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ, ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಳುವ ಕುಲದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ಭವಾನಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಯಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸ್ವಭಾವದ ರುದ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಅವರ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಸರಣಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ಐದು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ‘ಅಕ್ಕ’ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.