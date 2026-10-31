ಗುರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾಪುರದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಕದನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಕಾಲಿನ್ ಭೈಯಾ ಆಗಿ, ಅಲಿ ಫಜಲ್ ಗುಡ್ಡು ಪಂಡಿತ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯೇಂದು ಬಬ್ಲು ಪಂಡಿತ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Mirzapur: The Movie is in OTT now: ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಅಲಿ ಫಜಲ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯೇಂದು ನಟಿಸಿರುವ 'ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ದಿ ಮೂವಿ' ಕ್ರೈಮ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2026ರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಹೊಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ದಿ ಮೂವಿ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್: ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
'ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ದಿ ಮೂವಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕಟ್, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮಜಾವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮಿರ್ಜಾಪುರ್: ದಿ ಮೂವಿ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಕಥೆ
ಗುರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾಪುರದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಕದನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಕಾಲಿನ್ ಭೈಯಾ ಆಗಿ, ಅಲಿ ಫಜಲ್ ಗುಡ್ಡು ಪಂಡಿತ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯೇಂದು ಬಬ್ಲು ಪಂಡಿತ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿ ಕಿಶನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ರಸಿಕಾ ದುಗಲ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ಮಲಿಕ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಂತೆಯೇ, 'ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ದಿ ಮೂವಿ' ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ, ಸೇಡು ಮತ್ತು ವೈರತ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಮಾಯಿ
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ 148.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 339.84 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಗುಂಗಿಗೆ ಜಾರಲು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.