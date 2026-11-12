ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು 15 ವರ್ಷ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಕಂಗನಾ, ಇವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸರಣಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ "ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್" ಪುಸ್ತಕ (Belonging a journey of love) ಇದೇ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸೊಸೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾಗೆ, ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು 15 ವರ್ಷ ಏಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಂದುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಅದೂ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷ ಏಕೆ ಕಾದರು?
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಏಕೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಂಗನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 1968 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 1983 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 1983 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ನಟಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ 1980 ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮರಣದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 1983 ರಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ "ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ" ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ NVIDIA ಹನಿ-ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ನಿಗೂಢ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದೇ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾದ ರಾಜೀವ್, ಸಂಜಯ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.