ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಹೂಡಿದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಜಾಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಟ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಜರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ಮದುವೆ ರದ್ದಾದ ವಿಚಾರವೂ ಈ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈ(ಅ.31): ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾನೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ‘ನಜರಿಯಾ’ದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಲಾಶ್, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾನಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ, ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದೀಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮಾಜಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎದುರು ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾನೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಯಾರೂ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ,” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಪಲಾಶ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಾವು ಆರೋಪಿಸುವ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಲಾಶ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಮಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ “ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು” ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವೇನು?
2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ವಿವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ‘ನಜರಿಯಾ’ ಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. ಅವರ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹40 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮಾನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಮರಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಅವರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನೆ ಅವರಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಮಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಲಾಶ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾನಹಾನಿಕರ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಡದಂತೆ ಮಾನೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಜಾಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾನೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶದ ವಿವರಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.
ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವೂ ಈ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ಬಳಿಕ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಮದುವೆ ದಿಢೀರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ, ‘ನಜರಿಯಾ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣದ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಲಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಲಾಶ್ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಾನಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ವಿವಾದವು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನ್ ಮಾನೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.