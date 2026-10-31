ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ 45ನೇ ನಂಬರ್ ಜರ್ಸಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 19ನೇ ನಂಬರ್ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಅದು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ 45 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ(ಮೇ.31): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 45 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ, ಅವರು ಈ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು? ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ’ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿಗೆ ಒಂದಂಕಿಯ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆಗಲೇ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ 45ನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ರೋಹಿತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 19ನೇ ನಂಬರ್!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಯೋಮಿತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ 19ನೇ ನಂಬರ್ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, 19ನೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು.
“ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಜರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ 5, 8 ಮತ್ತು 9ರಂತಹ ಬಹುತೇಕ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಇತರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಒಂದಂಕಿಯ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ 19ನೇ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆ ನಂಬರ್ ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು 19ನೇ ನಂಬರ್ನ ಜರ್ಸಿಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿದ್ದೆ,” ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು!
19ನೇ ನಂಬರ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. “ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆತನ ಹೆಸರು ಈಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ‘ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಧರಿಸುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ‘ಯಾಕೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಆತ, ‘ಅದು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ನಂಬರ್’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ,” ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ 19ನೇ ನಂಬರ್ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಂಡದ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು,” ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದದ್ದು 45!
19ನೇ ನಂಬರ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿ 9ನೇ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. 27ನೇ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೋಹಿತ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 4 ಮತ್ತು 5 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ 45ನೇ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
“ನನ್ನ ತಾಯಿ 9ನೇ ನಂಬರ್ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಆಗಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ನನಗೆ 4 ಮತ್ತು 5 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, 45ನೇ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೂ 9 ಬರುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 45ನೇ ನಂಬರ್ ಮುಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಗುರುತಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಸಿದ್ಧತೆ
ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸರಣಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದು, ನಂತರ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳೂ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.