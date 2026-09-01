ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹9.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
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- India Latest News Live: LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೋ? ಇಳಿಕೆಯೋ? ಯಾರಿಗೆ ಹೊರೆ, ಯಾರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
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India Latest News Live: LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೋ? ಇಳಿಕೆಯೋ? ಯಾರಿಗೆ ಹೊರೆ, ಯಾರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಸಾರಾಂಶ
ಹಲ್ದ್ವಾನಿ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ‘ಶುದ್ಧೀಕರಣ’ ಮಾಡಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡೆಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗೆ ಜಾತಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ‘ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವವರು’ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
07:53 AM (IST) Sep 01
India Latest News Live 1 September 2026LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೋ? ಇಳಿಕೆಯೋ? ಯಾರಿಗೆ ಹೊರೆ, ಯಾರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
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07:33 AM (IST) Sep 01
India Latest News Live 1 September 2026ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ದೇಗುಲ ಧ್ವಂಸ; ಮದರಸಾಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಬಳಿಸಲು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾದ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮದರಸಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತಾಂಧರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.Read Full Story
06:14 AM (IST) Sep 01
India Latest News Live 1 September 2026ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ನೇಮಕಾತಿ - ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲ 2482 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲ 2,482 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನೇಮಕಗೊಂಡವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.Read Full Story