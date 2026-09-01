07:53 AM (IST) Sep 01

India Latest News Live 1 September 2026LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೋ? ಇಳಿಕೆಯೋ? ಯಾರಿಗೆ ಹೊರೆ, ಯಾರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹9.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.

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07:33 AM (IST) Sep 01

India Latest News Live 1 September 2026ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ದೇಗುಲ ಧ್ವಂಸ; ಮದರಸಾಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಬಳಿಸಲು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾದ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮದರಸಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತಾಂಧರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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06:14 AM (IST) Sep 01

India Latest News Live 1 September 2026ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ನೇಮಕಾತಿ - ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲ 2482 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲ 2,482 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನೇಮಕಗೊಂಡವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
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