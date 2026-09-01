ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸದೆ ಉಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಕುರಿತ ಈ ವೀಡಿಯೊ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದೇ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾರದಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದವರ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಡುವೆ ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾರದಾ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಎಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ? ಬದಲಾಗಿ, ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಲ್ಲ, ಬಡ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ! ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿರುವಾಗ ಉಳಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ
ಸೃಷ್ಟಿ ಶಾರದಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ: "ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ: "ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನದ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ: "ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಸಂಬಳ! ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲಗಳ ಹಿಂದೆ ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಿಕರಂತೆಯೇ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮವನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.