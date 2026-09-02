ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ (URSC) ನ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಂ. ಶಂಕರನ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿಜು ಎಸ್. ಆರ್. ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ (HSFC) ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ISRO) ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ (URSC) ನ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ISROದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸಾರಥಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ (HSFC) ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಎಂ. ಶಂಕರನ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ (VSSC) ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು) ಹಾಗೂ ಗಗನಯಾನ್ ಮಿಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಬಿಜು ಎಸ್. ಆರ್. ಅವರನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ (HSFC) ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೃಢ ನಾಯಕ
ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ (URSC) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಾನ್ಪುರದ ಬಿಟಿಐನಿಂದ (HBTI Kanpur) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಐಟಿ-ಬಿಎಚ್ಯುನಿಂದ (IIT-BHU Varanasi) ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು, 1989ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೇಲೋಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ (HSFC) ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ವಿವಿಧ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (SAC), ಅಹಮದಾಬಾದ್ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏರಿಯಾಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಲೋಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸೈಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ.
ಯುಆರ್ಎಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಇಸ್ರೋ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂತಹ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯುಆರ್ಎಸ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ. ಶಂಕರನ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುಆರ್ಎಸ್ಸಿ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.