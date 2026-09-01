Instagram ಈಗ AI-ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ AI-ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ AI-Generated Profile ಎಂಬ ಹೊಸ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಲೇಬಲ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ (Artificial Intelligence) ರಚಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ..
ಹಿಂದೆ AI ಕ್ರಿಯೇಟರ್ (AI Creator) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಲೇಬಲ್ ಈಗ ಎಐ ಜನರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು AI ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ರೀಚ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ 'AI ಕ್ರಿಯೇಟರ್' ಲೇಬಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 'AI-ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್' ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಈ ಲೇಬಲ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು AI ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ.. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು AI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI-ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ AI- ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ AI- ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಲೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ (ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆಡೆ AI-ರಚಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸದ ಹೊರತು).
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಲೇಬಲಿಂಗ್
ನೀವೇ ಲೇಬಲ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೀಚ್ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ AI-ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೀಚ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 'ಖಾತೆ ಸ್ಥಿತಿ'ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ನಿರ್ಬಂಧದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ರೀಚ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.
AI-ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.