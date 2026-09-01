‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಮತ್ತು ‘ಸಲಾರ್’ ನಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್? ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಷುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’, ‘ಸಲಾರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ರಗಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್, ಇದೀಗ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವಿಷುವಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ನೀಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಟಚ್!
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಡಾರ್ಕ್ ಟೋನ್, ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ಸ್, ರಾ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಎಲಿವೇಷನ್ಗಳು. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಮತ್ತು ‘ಸಲಾರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀಲ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೈಲಿಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಲುಕ್ ರಾ, ರಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರೈಟ್, ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕಥೆಯ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
1960ರ ದಶಕದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕಥೆ!
‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಕಥೆ 1960ರ ದಶಕದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಲ್ಲಮಂದು ಮಾಫಿಯಾ ದಂಧೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸದಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ವಯಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಭುವನ್ ಗೌಡ ಡಾರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಷುವಲ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಹೂರ್ತ?
ಭುಜದ ಗಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸದ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2027 ಜೂನ್ 11ಕ್ಕೆ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಅಬ್ಬರ!
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್-ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಎಲಿವೇಷನ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ.