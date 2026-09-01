ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ Letterboxd ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರ ಗೌತಮ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಅವರ Letterboxd ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗೌತಮ್ ಕೇವಲ 0.5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವುದು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘Toxic’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಗೌತಮ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘Toxic’ಗೆ ಕೇವಲ 0.5 ಸ್ಟಾರ್!
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ Letterboxd ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪುತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗೌತಮ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಕಠಿಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್!
ಗೌತಮ್ ಅವರ Letterboxd ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ‘Pokiri’ ಮತ್ತು ‘1: Nenokkadine’ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗೌತಮ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ‘Nijam’ ಮತ್ತು ‘Vamsi’ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ‘Brahmotsavam’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇವಲ 1 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗೌತಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯ!
20 ವರ್ಷದ ಗೌತಮ್ ಕೇವಲ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯ ಎಂಬುದು ಅವರ Letterboxd ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್!
ಗೌತಮ್ ಅವರ ಫೇವರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ‘Sholay’, ‘Project Hail Mary’, ‘Knives Out’ ಹಾಗೂ ‘Jersey’ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘The Odyssey’ ಮತ್ತು ‘Spider-Man: Brand New Day’ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ 4.5 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘Baahubali 2’ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್, ‘Pelli Choopulu’ ಮತ್ತು ‘Sita Ramam’ಗೆ 4.5 ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ‘Eega’ಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘Liger’ಗೂ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್!
‘Toxic’ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌತಮ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ‘Liger’ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವರು ಕೇವಲ 0.5 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘Kalki 2898 AD’ಗೆ 2.5 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ‘Dhurandhar’ಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ‘Dhurandhar 2’ಗೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ‘Irumudi’ಗೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರ ‘DC’ಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘Toxic’ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ!
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘Toxic’ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗೌತಮ್ ನೀಡಿರುವ 0.5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಧನ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪುತ್ರನಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್?
ಗೌತಮ್ ಅವರ Letterboxd ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುವುದೇ ಸರಿಯೇ? ಈ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ‘Toxic’ಗೆ ಗೌತಮ್ ನೀಡಿರುವ ಕೇವಲ 0.5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ನೀಡಿರುವುದು, ಗೌತಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.