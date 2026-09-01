ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ H-4 ವೀಸಾದಡಿ ಕೆಲಸದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಒಬಾಮಾ ಕಾಲದ ನೀತಿಯು ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿತು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ, ವಿದೇಶದ ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಹಲವರು. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ, ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ಗಾದರೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಂಡವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಪಡೆದು ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಬಿಟ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಆಸೆಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಇವರಿಗೆ H-1B ವೀಸಾದಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ H4 ವೀಸಾವೂ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ!
ಏಕೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು H-4 ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಕೆಲಸದ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಎಚ್-4 ವೀಸಾ ಎನ್ನುವುದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ H-1B ಮುಂತಾದ ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅವಲಂಬಿತ ವೀಸಾವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೀಗ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು H-4 ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು H-4 ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. 2014 ಮತ್ತು 2017 ರ ನಡುವಿನ H-4 ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರ ದಾಖಲೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ 93 ಪ್ರತಿಶತ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು 94 ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಏನು?
'ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಚೇರಿ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದ ವರ್ಗದಿಂದ H-4 ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಗೃಹ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು H-4 ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು DHS ನ ಹಿಂದಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಭಾಷೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ನೀತಿಯು H-4 ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ.
H-4 ಕೆಲಸದ ಪರವಾನಗಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ?
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು H-4 ಕೆಲಸದ ಅಧಿಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. DHS ಫೆಡರಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮ ರಚನೆಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ H-4 ಕೆಲಸದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಯೋಜನೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.