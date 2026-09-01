ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯೊಬ್ಬಳು ನೀಡಿದ ಶಾಪವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿತೆಯೇರುವಾಗ ಆಕೆ ದೇಶವನ್ನು ಶಪಿಸಿದ್ದಳು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುರಂತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀಕರತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ಊರುಗಳೇ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೂ ಮೈಮನವೆಲ್ಲವೂ ಝುಂ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ, ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಇದೀಗ ನೇಪಾಳದ ಭೀಕರತೆಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿರುವ ಶಾಪವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪತಿಯ ಚಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸತಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಘನಘೋರ ಕಥೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಲೇ ಸರ್ಪೆ ಕೋ ದೇಶ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸತಿಯಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದ ದೇಶ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಠೋರ ಮಾತು ಕೆಲವು ನೇಪಾಳಿ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ 17ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
17ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಟೋರಿ
17 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಮಲ್ಲನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯುಗವು ಕಾಷ್ಠಮಂಟಪ, ರಾಣಿ ಪೋಖಾರಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಧೋಕಾದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಇದು ನೇಪಾಳದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಅವಧಿಯು ನೇಪಾಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಜಿ ಭೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ. ಆತ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದವು - ಆತ ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ. ಅನೇಕ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ. ನೇಪಾಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ, ಅರಮನೆಯೊಳಗಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಕಾಜಿ ಭೀಮನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡಿದರು, ಕಾಜಿ ಭೀಮ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತಿತ್ತು ಸಫಲವಾಗೋಯ್ತು. ಕಾಜಿ ಭೀಮ್ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇ ಆತನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ರಾಜ!
ಚಿತೆಯೇರುವಾಗ ಶಾಪ
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಹೆಂಡತಿ ಸತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಜಿ ಭೀಮನ ಹೆಂಡತಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಶಪಿಸಿದಳು, ಈ ದುಷ್ಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಳು. "ಈ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯಾರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗದಿರಲಿ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ, ಅವಳು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಳು. ಈ ಶಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಕಾಜಿ ಭೀಮನ ಮುಗ್ಧತೆ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಹೋದ ರಾಜ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಧವೆಯ ದುಃಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಶಾಪವು ನೆರಳಿನಂತೆ ನೇಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ "ಸತಿ ಲೇ ಸರ್ಪೆ ಕೋ ದೇಶ್" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಸಮಕಾಲೀನ ನೇಪಾಳಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರಂತರತೆಯು ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ನೇಪಾಳಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಮನಿರಸನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ
ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೇಪಾಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನೇಕ ನೇಪಾಳಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಬೇರೆ!