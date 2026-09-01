ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'Horn OK Please' ಎಂಬ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ 'OK' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕಿದೆ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಲಿಂಕ್. ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಂಕೇತ. ಏನಿದು ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ?
ದೆಹಲಿ: ನೀವು ಟ್ರಕ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗ ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಕ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ HORN Please ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇನು ಎನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯತ್ತೆ. ಹಿಂಬದಿ ಬರುವಾಗ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ OK ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ರೂ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಾರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಇರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ವಿಷ್ಯ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ OK ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬಳಸಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿ ಎನ್ನಲು ಓಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಆ OK ಗೂ ಈ OK ಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಏನು ಈ OK ? ಅದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ರಹಸ್ಯ ಸಂಕೇತವೇ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯೇ?
2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದ ಸ್ಟೋರಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎಂದರೆ, ನೀವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 80 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಚಾಲಿತ (Kerosine) ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಶ್ವತ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ, ಅನೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುವ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಾಲಕರು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ OK ಅರ್ಥಾತ್ ON Kerosine (ಇದು ಕೆರೋಸಿನ್ ಚಾಲಿತ) ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, "ಹಾರ್ನ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್" (Horn OK Please) ಎಂದು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಲು ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ OK
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಕ್ಗಳು ಇಂಧನವಾಗಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಉಳಿಯಿತು. ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತೀಯ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಇಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಚಾಲಕರ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವಾಯಿತು.
ಈ ಘೋಷಣೆಯು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನೆನಪಿಸಿತು, ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರು ಹಾದುಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ, ಅಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರೂ "ಹಾರ್ನ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್" ಎಂದಿಗೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು, ರೋಮಾಂಚಕ ಟ್ರಕ್ ಕಲೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹಾಸ್ಯಮಯ ಒನ್-ಲೈನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.