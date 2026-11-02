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- India News Live: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಕೂಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಜೈಲು ಸೇರ್ತಾರೆ-ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
India News Live: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಕೂಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಜೈಲು ಸೇರ್ತಾರೆ-ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ನವದೆಹಲಿ: ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವು ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಯ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ‘ಚಲೋ ದೆಹಲಿ’ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಟಿಎಂಸಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ‘ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜೈಲು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತಚೋರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
‘ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೂ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಂತರ, ನಾವು ಮೋದಿ, ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಎಸಗಿರುವ ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.