ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಮಂಡೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಣ ಧನುರಾಸನ ಅಥವಾ ಆರ್ಚರ್ ಪೋಸ್ನ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರದ ಸೋಮಾರಿತನ ಓಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಯೋಗ ರೂಟೀನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕರ್ಣ ಧನುರಾಸನ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಚರ್ ಪೋಸ್ನ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಈ ಆಸನವು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಆರ್ಚರ್ ಪೋಸ್ ವೇರಿಯೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಾಗ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಆಕರ್ಣ ಧನುರಾಸನದ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಲುಗಾರನೊಬ್ಬ ಬಾಣ ಬಿಡಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಗಾಸನ ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಲು ಈ ವೇರಿಯೇಶನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇಹದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನ ಲಾಭಗಳೇನು?
ಈ ಆಸನದ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಸೊಂಟ, ತೊಡೆಸಂದು, ಭುಜಗಳು, ಐಟಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಸನ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಭುಜದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೂ ಈ ಆಸನ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ರೂಟೀನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಈ ಆರ್ಚರ್ ಪೋಸ್ ವೇರಿಯೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ರೂಟೀನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಗ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೇಹವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬಾರದು.
ಇನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.