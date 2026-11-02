ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್' ಇಂದು ₹300 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಟಾಕಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.2): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಪಟಾಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್' ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ ಸಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ (Matchbox) ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹300 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಟಾಕಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್' (Standard Fireworks) ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಚಕ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಘಟಿತ ಪಟಾಕಿ ಉದ್ಯಮದ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿರುಧುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿವಕಾಶಿ (Sivakasi) ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹7,000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣದಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ
20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿವಕಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಅಯ್ಯ ನಾಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಷಣ್ಮುಗ ನಾಡಾರ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ (Safety Matches) ತಯಾರಿಕೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತಂದರು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳೇ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವು. ಅದರಂತೆ, 1942 ರಲ್ಲಿ ಯೇನ್ನಾರ್ಕೆ ರಾಜರತ್ನಂ (Yennarkay Rajaratnam) ಎಂಬುವರು 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಳೀಶ್ವರಿ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದವು.
ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 17, 1977 ರಂದು 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಎಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದು ಸಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಉದ್ಯಮದ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಸುರುಸುರು ಬತ್ತಿ (Sparklers), ಹೂಬೊಂಬೆ (Flower pots), ಚಕ್ರ (Chakkars), ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯುವ ಪಟಾಕಿಗಳು (Aerial fireworks), ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ-ಶಾಟ್ ಫೈರ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಹೇವಾರಿ ನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿರುವುದು ಪಟಾಕಿ ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಪಟಾಕಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲಗೊಂಡಿತು.
ಸಿವಕಾಶಿ ಪಟಾಕಿ ಉದ್ಯಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದ 1070ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ಕನಸು
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಿವಕಾಶಿಯ ಪಟಾಕಿ ಉದ್ಯಮವು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ, ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ (Green Crackers) ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಸಿವಕಾಶಿ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ ಮುರಳಿ ಅಸೈತಂಬಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೊರದೇಶಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಭಾರತದಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಪಟಾಕಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಪಾಸಣೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಟೊಮೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 'ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್' (Common Facility Centre) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.