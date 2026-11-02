ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿದ್ರು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ: ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು?
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಅವರ ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಕಮಾಲ್
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ಈಗ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್' (Secret Alchemist) ಎಂಬ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾದ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ 'ಸಾಕಿ' (Saaki) ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು 'ತ್ರಾಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' (Tralala Moving Pictures) ಎಂಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಐಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತಾ ತಡಾನಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಮಂತಾ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್' ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು.
8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ
ಸದ್ಯ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾದ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಬ್ಯುಸಿ
ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಸಖತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್' (Celebrity MasterChef) ಶೋ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
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