ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 452 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.2): ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' (Hanuman Ansh) ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅದರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹452.86 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ (Public Notice) ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ಸಂತ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ (Neem Karoli Baba) ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಬಯೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಕೇವಲ ₹2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕುರಿತು ತಂಡದೊಳಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 'ಸ್ವಯಂಭೂ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್' (Swambhu Media Network) ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಮ್ರತಾ ಜಿ ಸಿಂಗ್ (Namrata G Singh) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ (Dr Vishal Chaturvedi) ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್, ಸೋಮವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 2) ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದೇ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನೆಲ್: ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್, ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪಿಆರ್ (PR), ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಸಿಂಧು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಈ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಟ-ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (Cast and Crew) ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತಂಡದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ವರ ಒಪ್ಪಂದ ಕಡ್ಡಾಯ – ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲವೇನು?:
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ರತಾ ಜಿ ಸಿಂಗ್, ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ ಹಾಗೂ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಜಂಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, "ಒಪ್ಪಂದದ (Production Agreement) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಚಾರ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅನುಮತಿ (Approval) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಹೈಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತರರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾದ 21 ವರ್ಷದ ಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ (Anupriya Nagar) ಪ್ರಚಾರದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳ 'ತ್ರಿಲಾಜಿ' (Trilogy) ಸರಣಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಜಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಯೋಜಿತ ತ್ರಿಲಾಜಿ ಸರಣಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ವರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ನಗರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಸಿನಿಮಾ 2026 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, 2026 ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ/ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವಿನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ.