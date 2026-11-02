ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ (Naphthalene) ಒಂದು ಆವಿಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
Naphthalene Balls Side Effects, Safety and Health Risks. ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ? ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು!
ಮನೆಯ ಕಪಾಟು, ಡ್ರಾಗಳು, ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ಜೇಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹುತೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಈ ಗುಳಿಗೆಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ?
ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ (Naphthalene) ಒಂದು ಆವಿಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಆವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಿದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ನ ವಾಸನೆ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಅಂಶ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಪಾಟು ತೆರೆದಾಗ ಆವಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು?
ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ನ ಆವಿಗೆ ಪದೇಪದೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ (Anemia) ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ನಂತೆ ಬಳಸಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಕ್ಕಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪಶುವೈದ್ಯರ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಾರದು!