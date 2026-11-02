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- ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೋಚಕ ಕಥೆ!
ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೋಚಕ ಕಥೆ!
ಇಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 61ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್: ಶಾರುಖ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ, ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 61ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 2026ರ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು
2002ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶಾರುಖ್ 'ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್' ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಇದು ಅವರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈ ಹೂ ನಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ರಯೀಸ್ ಮತ್ತು ಜವಾನ್ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿತರಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇದರ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗವಾದ 'ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್', ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ನಟನಾ ಸಂಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಬದಲು, ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರುವ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 2008ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್' (KKR) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಪಯಣ, ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ 2012, 2014 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
'ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್' ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನ್ಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಯುಎಇಯ ಐಎಲ್ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್' ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಟಿ20 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾಗಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರು 'ಡಿ'ಯಾವೋಲ್' (D'YAVOL) ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಟನ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಿವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ಮನೆ 'ಮನ್ನತ್', ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಲಂಡನ್, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲೂ ನಟ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
2026ರ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 12,490 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂದಾಜು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜುಗಳೇ ಹೊರತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲ.
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