ಟಬು, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ..: ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ 7 ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರು!
ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ, ಟಬು ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾವರೆಗೆ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ 7 ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ 7 ಭಾರತೀಯ ನಟರು
ಕೇವಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳದೆ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವೇ ನಟರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೆ, ಈ 7 ನಟರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಎಂವಿಪಿ (MVPs) ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1. ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ
'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್', 'ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ಬಂದಾ ಕಾಫಿ ಹೈ' ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಗವರ್ನರ್' ಹಾಗೂ 'ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟವರ್' ವರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಟರಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2. ಟಬು
'ಅಂಧಾಧುನ್', 'ಹೈದರ್', 'ದೃಶ್ಯಂ' ಮತ್ತು 'ಕ್ರ್ಯೂ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಟಬು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಗುಣ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ
'ಮಿರ್ಜಾಪುರ್', 'ಓಎಂಜಿ 2', 'ಸ್ತ್ರೀ 2' ಮತ್ತು 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್' ಮೂಲಕ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನೈಜ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಶೈಲಿ, ಮೌನದಲ್ಲೇ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
4. ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್
2026ರ ವರ್ಷ ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 'ಹ್ಯಾಪಿ ಪಟೇಲ್: ಖತರ್ನಾಕ್ ಜಾಸೂಸ್', 'ಬಾರ್ಡರ್ 2', 'ಕೊಹ್ರಾ ಸೀಸನ್ 2', 'ಸುಬೇದಾರ್', 'ಮಾ ಕಾ ಸಮ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ರೀತಮ್ ಪೆಡ್ರೋ' ಎಂಬ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೈಮ್ ಲೋಕದ ಡಾನ್ ವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5. ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್
'ಪಾತಾಳ್ ಲೋಕ್', 'ಜಾನೆ ಜಾನ್', 'ಮಹಾರಾಜ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಬ್ರೋಕನ್ ನ್ಯೂಸ್' ನಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಂಭೀರ ನಟನೆ, ದೈಹಿಕ ಹಾವಭಾವ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಅರಿತು ನಟಿಸುವ ಶೈಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
6. ಕೊಂಕಣಾ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ
'ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಬುರ್ಖಾ', 'ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 3', 'ಸರ್ಚ್: ದಿ ನೈನಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್', 'ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್' ಮತ್ತು 'ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ ದಿನೋ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಾ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಓರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
7. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ
'ಸೆಕ್ಷನ್ 375', 'ದೃಶ್ಯಂ 2' ಮತ್ತು 'ಛಾವಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ, ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಗತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ 7 ನಟರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೆ, ನೈಜ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಇವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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