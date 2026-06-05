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- India Latest News Live: India solar power capacity - ಸೋಲಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂ.2! ಅಮೆರಿಕವನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್?
India Latest News Live: India solar power capacity - ಸೋಲಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂ.2! ಅಮೆರಿಕವನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್?
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ಕಂಪ್, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮರಿಕ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಲೈವ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
India Latest News Live 5 June 2026India solar power capacity - ಸೋಲಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂ.2! ಅಮೆರಿಕವನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್?
India Latest News Live 5 June 2026ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಶೇಕಡಾ 99ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ
ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪೀಕ್ಷಿಯ ಟ್ರೇಡ್ ಒಪ್ಪಂದ (BTA)ಕ್ಕಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 99ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮರಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.