08:24 AM (IST) Jun 05

India Latest News Live 5 June 2026India solar power capacity - ಸೋಲಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂ.2! ಅಮೆರಿಕವನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್?

2025ರ ವೇಳೆಗೆ 37 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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07:20 AM (IST) Jun 05

India Latest News Live 5 June 2026ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಶೇಕಡಾ 99ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ

ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪೀಕ್ಷಿಯ ಟ್ರೇಡ್ ಒಪ್ಪಂದ (BTA)ಕ್ಕಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 99ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮರಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.