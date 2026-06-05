ಅನಿಮಲ್ ನಟಿಯ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು? ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ!
ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ರೊಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಅವರಂತಹ ತ್ವಚೆ ಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ!
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ
ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತೃಪ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಪಡೆಯುವ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಲೆನ್ಸರ್
ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿಯದ್ದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್. ನಿಮ್ಮದೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಈ ಸರಳ ರೊಟೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 'Elle' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್
ಬೆಳಗಿನ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. "ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ನನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು 'Elle'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ನಂತರ, ತೃಪ್ತಿ ಹಗುರವಾದ ಜೆಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದರೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹಾನಿಕಾರಕ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಎಸ್ಪಿಎಫ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೃಪ್ತಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ DIY ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾನ್, ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಅರಿಶಿನ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ 'ಮಾ ಬೆಹೆನ್' ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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