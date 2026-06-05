ನಟಿ ಅವಿಕಾ ಗೋರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಅಗ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಂದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಶಿವಾಜಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ರವಿತೇಜ ಮಹಾದಾಸ್ಯಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಗ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ'ಯ ಅತಿವೇಗದ ಎಂಟ್ರಿ! ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ಟ 14 ದಿನಕ್ಕೇ ಒಟಿಟಿಗೆ ಅವಿಕಾ ಗೋರ್ ಸಿನಿಮಾ: ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?

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ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ! ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋವಾಗ, ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್‌ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಟಿ ಅವಿಕಾ ಗೋರ್ (Avika Gor) ಅಭಿನಯದ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮೂವಿ 'ಅಗ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ' (Ugly Story).

14 ದಿನದಲ್ಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಧಮಾಕಾ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 4 ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಣವ್ ಸ್ವರೂಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೇ 22 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ತೆರೆಕಂಡ ಕೇವಲ 14 ದಿನದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 5 ರಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ 'ಆಹಾ' (Aha) ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡು ಸಿನಿವಲಯವೇ ದಂಗಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ 'ಸತಿ ಲೀಲಾವತಿ' 12 ದಿನಕ್ಕೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಅವಿಕಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸರದಿ.

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ಏನಿದು 'ಅಗ್ಲಿ' ಸ್ಟೋರಿ?

'ಚಿನ್ನಾರಿ ಪೆಳ್ಳಿಕೂತುರು' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಅವಿಕಾ ಗೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನೇಹಾ (ಅವಿಕಾ ಗೋರ್) ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೀಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೇಹಾ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಗೌತಮ್‌ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಕಾರ್ತಿಕ್‌ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನರಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್‌ನ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಆಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ.

ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯ!

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಂದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಶಿವಾಜಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ರವಿತೇಜ ಮಹಾದಾಸ್ಯಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಕೂತು ನೋಡಲು ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಜೂನ್ 5 ರಿಂದ 'ಆಹಾ'ದಲ್ಲಿ ಈ 'ಅಗ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ'ಯ ಅಸಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ!