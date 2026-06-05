ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗಳು..
'KGF' ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮನಸಾರೆ ಶುಭ ಕೋರಿವೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂತಾರ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಲಿ," ಎಂದು ರಿಷಬ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಲಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರನ್ನು 'ಸತ್ಯಸಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿ' (man of integrity) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯಸಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ನಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ನೀಲ್ ಅವರನ್ನು 'ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಶಿಲ್ಪಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. "ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಗಳ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿ," ಎಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾರೈಸಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2027ರ ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.