ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನೀಡಿರುವ ಈ 'ನೇಚರ್ ಲವರ್' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ…
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಭಾವುಕ ಭಾಷಣ!
"ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರೇಮಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ!" ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾವುಕ ನುಡಿ: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ದಳಪತಿ' ತಾಯಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಅವರದ್ದೇ ಹವಾ! ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ (TVK Party) ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿ ನಡೆ, ನುಡಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಆಡಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. "ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ!
ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಅಮ್ಮನ ಎಂಟ್ರಿ!
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಕಾವೇರಿ ಕೂಕ್ಕುರಲ್' (Cauvery Calling) ಆಂದೋಲನದ ವತಿಯಿಂದ ಮರ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ನಡುವೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅವರು, ಅಂದು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು. ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ (ಹಲವರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ) ತಾಯಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮಣ್ಣು-ಮರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಕನಸು!
ಶೋಭಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಖಲೀಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಮರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುವ ಕವಿತೆಗಳಂತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮರವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಗಿತು.
ವಿಜಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ!
ಭಾಷಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. "ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಮಗನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಟ ವಿವೇಕ್ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ!
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದನ್ನೇ ಕಾಯಕವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಅವರನ್ನೂ ಶೋಭಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ವಿವೇಕ್ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ದಳಪತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಗನ ಮೇಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ದಳಪತಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನೀಡಿರುವ ಈ 'ನೇಚರ್ ಲವರ್' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ 'ಕವಿತೆಯಂತಹ ಮರಗಳನ್ನ' ಉಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ತಾಯಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ!