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- Shocking: ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಹಾಕಿರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಾ?
Shocking: ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಹಾಕಿರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಾ?
ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ರವಿಕೆ (Blouse) ಧರಿಸಿಲ್ಲ! ಹೌದು, ಕೇವಲ ಸೀರೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಉಟ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ 'ಬೋಲ್ಡ್' ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಧಗಧಗ! ರವಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್: ಶ್ರುತಿ ಮಗಳು 'What are you' ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ?
'ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುರಭಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಬೆಡಗಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ (Chaithra Achar) ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ನಟಿಸುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಈಗ ಚೈತ್ರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ರವಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ರವನಿ ಸೌಂದರ್ಯ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ರವಿಕೆ (Blouse) ಧರಿಸಿಲ್ಲ!
ಹೌದು, ಕೇವಲ ಸೀರೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಉಟ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚೈತ್ರಾ ಅವರ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಂದಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಆ 'ಒಂದು' ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಇಮೋಜಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ (Shruthi) ಅವರ ಮಗಳು ಗೌರಿ (Gowri) ಹಾಕಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚೈತ್ರಾ ಅವರ ಮೋಹಕ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರುವ ಗೌರಿ, "What are you" (ನೀವು ಯಾರು ಅಥವಾ ನೀವೇನು?) ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಇಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ "ನೀವು ಮನುಷ್ಯರೋ ಅಥವಾ ಅಪ್ಸರೆಯೋ?" ಎಂಬಂತಹ ಅಭಿಮಾನದ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಪೆಣ್' ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಚೈತ್ರಾ?
ಚೈತ್ರಾ ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ "ಪೆಣ್" (Penn) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಪೆಣ್' ಎಂದರೆ 'ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು' ಅಥವಾ 'ಹುಡುಗಿ' ಎಂದರ್ಥ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಂಬಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತಿದೆ. ಚೈತ್ರಾ ಸದಾ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ತುಡಿಯುವ ನಟಿ. 'ಟೋಬಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜನ್ನಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಈಗ 'ಸೀರೆಯಲ್ಲಿನ ಶೃಂಗಾರ'ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಯೋಗ!
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೈತ್ರಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನೇರಾನೇರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್'. ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಸುಂದರಿ, ಈಗ ತನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮಗಳು ಗೌರಿ 'What are you' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ…
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