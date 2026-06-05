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- ದೇವಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ: 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀರೆ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತು!
ದೇವಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ: 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀರೆ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾತು!
ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳಿಂದ ನಟಿ ಅಭಿರಾಮಿ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಖತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಅಭಿರಾಮಿ. 'ಪತ್ರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಜಯರಾಂ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿರಾಮಿ ಅವರ 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಫೈಟ್
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿರಾಮಿ 'ನೀಲವೇಣಿ' ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿರಾಮಿ ಹಲವು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಫೈಟ್ಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ್ರೂ, ಪಕ್ಕಾ ಸ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿರಾಮಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗತ್ತೇ ಬೇರೆ
"ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆ ಫೈರ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೇವಿಯ ರೌದ್ರ ರೂಪ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಫೈಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗತ್ತೇ ಬೇರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅಭಿರಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸುಭಾಷ್ ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಶೋನಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ಸುಮಾರು 37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
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