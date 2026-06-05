ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ: ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಅಜಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ತೀವ್ರ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆ
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ, 89 ವರ್ಷದ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇ 30ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಸಿಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿದ್ದರು. "ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಮತ್ತೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್
ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ, "ಜೀವನ ಸಾಗಲೇಬೇಕು" ಎಂಬ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ಕುಮಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೇಸಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. "ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಜೀವನ ಸಾಗಲೇಬೇಕು!" ಎಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ಬೆಂಬಲ
ಅಜಿತ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ", "ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ", "ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವುಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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