ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ನಿಯಮ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಕಂಗಾಲಾದ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 'ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಡ್' ಹೇರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿ
ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು (BCCI) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ತನ್ನ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (Apex Council) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳತ್ತ ಆಟಗಾರರ ಒಲವು; ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಳವಳ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಲು ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (Domestic Cricket) ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಲಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉಪಾಯ
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ದೇಶೀಯ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರ) ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊರದೇಶದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಇದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲದ ಉಪಾಯವನ್ನು (Loophole) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು, ವಿದೇಶಿ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಡ್’ ಅಸ್ತ್ರ; 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧದ ತೂಗುಗತ್ತಿ!
ಆಟಗಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ದಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ‘ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಡ್’ (Cooling-off Period) ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಗಂಭೀರ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತೆರಳಿದರೆ, ಆತ ಮುಂದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ (ಕೋಚಿಂಗ್, ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು) ಮರಳದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ತರಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ಥಿತಿ
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಇದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು (Legal Aspects) ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಮೊಹರು ಒತ್ತುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (President) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ (Secretary) ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
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