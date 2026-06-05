ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ಹೋದ ರಾಪಿಡೋ ಡ್ರೈವರ್‌ಗೆ ಶಾಕ್! ಬಾಕ್ಸ್ ಬದಲು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದು ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ನಾಯಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ 'ಪ್ಯಾಕೇಜ್'. ಆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ನಾಯಿ!

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ಒಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಪಿಡೋ ಡ್ರೈವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾಯಿಯೊಂದು ಸಹ-ಸವಾರನಂತೆ ಕೂತು ಸವಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ರೈಡ್, ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ನಾಯಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೇ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಗುತ್ತಾ, "ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ? ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ಯಾವ ಸೀಮೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್?" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ, ನಾಯಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಹ-ಸವಾರನಂತೆ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಾಯಿ

ಕಪ್ಪು ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ನಾಯಿ ಬೈಕ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ತಮಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ನಾಯಿ ಕೂಡಾ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

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ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ 'ಪಾರ್ಸೆಲ್' ಪಡೆದ ಡ್ರೈವರ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ತಮಗೂ ಇಂತಹ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ನಾಯಿಯನ್ನು "ಮುದ್ದಾದ ಜೀವ" ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಖುಷಿಯ ಒಡನಾಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈಡರ್ ಧನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್' ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೆಲಿವರಿ, ಬೇಸರದ ಬದಲು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ತೋರಿದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸದ ಮಾನವೀಯ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.