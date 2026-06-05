ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ಡಿಲೀಟ್!
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ 'ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್' ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿ, ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ
ವಿಶ್ವದ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ತನ್ನ ಯೂಸರ್ಗಳ ಚಾಟಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ‘ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್’ (View Once) ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೂ ‘ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್’ ಭಾಗ್ಯ; ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿ
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ‘ಡಬ್ಲ್ಯುಎಬೀಟಾಇನ್ಫೋ’ (WABetaInfo) ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗಾಗಿ ‘ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್’ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಾಗ, ಯೂಸರ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ; ಬೀಟಾ ವರ್ಷನ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಲೀಕ್
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (In Development). ಇದು ಇನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ (Beta Testers) ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಈ ಫೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಲಿಖಿತ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೂ (Text) ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್; ಸಮ್ಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ
ಈ ಫೀಚರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ‘ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್’ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅವರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ (Automatically) ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕಳುಹಿಸುವವರು ಈ ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಭದ್ರತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಈ ಫೀಚರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ‘ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್’ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ (Screenshots) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫೀಚರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಬೀಟಾಇನ್ಫೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸರಳ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್; ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಮೆಟಾ' (Meta), ತನ್ನ ಸರಳವಾದ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ (UI) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ‘ವ್ಯೂ ಒನ್ಸ್’ ಫೀಚರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು (Launch Timeline) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
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