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- Kovai Sarala: ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ.. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ?
Kovai Sarala: ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ.. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ?
ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ನಟನೆಯಿಂದ ನಗುವಿನ ಹೊಳೆ ಹರಿಸುವ ಕೋವೈ ಸರಳ, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾವ್ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ ಕೋವೈ ಸರಳ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 64ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ
ಕೋವೈ ಸರಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವ್ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ತನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವುದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೋವೈ ಸರಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಟನೆ
ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೋವೈ ಸರಳ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 'ವೆಳ್ಳಿ ರಥಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೈರವ ದ್ವೀಪಂ', 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ', 'ಪೆಳ್ಳಿ', 'ಸುಪ್ರಭಾತಂ', 'ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ', 'ಸಿಂಹಾರಾಶಿ', 'ಸಂದಡೇ ಸಂದಡಿ', 'ಟೈಗರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್', 'ಮಹಾನಂದಿ', 'ವೀರಭದ್ರ', 'ಸ್ಟೈಲ್', 'ದೇಶಮುದುರು', 'ನೇನಿಂತೆ', 'ರೆಬೆಲ್', 'ಟೆಂಪರ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಸೀತಾ ಪಯಣಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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