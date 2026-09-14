ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಎಡಿಸಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.14): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸೀಕರ್ (Sikar) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಡುಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ (Indian Army) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮಹಾದಂಡನಾಯಕರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಏಡ್-ಡಿ-ಕ್ಯಾಂಪ್ (ADC- Aide-de-Camp) ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ (Major Navya Shekhawat) ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಎಡಿಸಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಡಿಎಸ್ (UPSC CDS) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ (OTA Chennai) ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನವ್ಯಾ, ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಮೇಜರ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರ ವೇತನವೆಷ್ಟು?
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಅವರ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ Rank ಆಧರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (7th Pay Commission) 'ಲೆವೆಲ್-11' ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ವೇತನ (Basic Pay): ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಮೂಲ ವೇತನ ಮಾಸಿಕ ₹59,700 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವಾ ವೇತನ (MSP): ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹15,500 ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು: ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇಜರ್ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ವೇತನ (Gross Salary) ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎಡಿಸಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಐಪಿ (VVIP) ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ.
ಸಿಗಲಿದೆ ವಿವಿಐಪಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಎಡಿಸಿ (ADC) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನವ್ಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ವಿವಿಐಪಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಐಪಿ ದರ್ಜೆಯ ನಿವಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿವಾಸದ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.